ارتفاع أسعار النفط إثر مخاوف حول الإمدادات
Globallookpress
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واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل تنامي المخاوف من تراجع إمدادات الذهب الأسود إلى الأسواق.
وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" عند 90.44 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 0.46% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 93.78 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.55% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ