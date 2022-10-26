بوريل: أوروبا قلصت اعتمادها على الغاز الروسي

أعلن مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن أوروبا تمكنت من تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، حيث انخفضت حصته في واردات الغاز الأوروبية من 40 إلى 7%.

وقال بوريل خلال اجتماع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة ببلدان أمريكا اللاتينية وحوض الكاريبي في بوينس آيرس، إن "هذا يجبرنا على البحث عن الموردين الآخرين، ووضع الرهان على الطاقة غير الكربونية".

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وأضاف: "نحن نرى هذه الإمكانيات في أمريكا اللاتينية"، مشيرا إلى التطور الناجح للطاقة المتجددة في المنطقة.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن عزمه التخلي عن الاعتماد على موارد الطاقة الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، المستمرة منذ فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي