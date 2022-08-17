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بلغاريا تحظر تصدير الأخشاب بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الحطب

مال وأعمال

بلغاريا تحظر تصدير الأخشاب بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الحطب
Sputnik
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قال يافور غيرتشيف وزير الزراعة البلغاري، إن بلاده تحظر تصدير الأخشاب بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الحطب الذي تضاعف خلال عام.

وأشار الوزير إلى أن سعر المتر المكعب من الحطب المنشور والمقطع، كان حوالي 90-100 ليفا (47-52 دولارا)، أما الأن فعلى الذين يرغبون بشراء الحطب لاستخدامه للتدفئة في الشتاء فيجب عليهم دفع 180 ليفا (94 دولارا) للمتر المكعب.

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وأضاف الوزير البلغاري: "هناك العديد من المشاكل في الزراعة، والآن لدينا نقص في الأخشاب. سأطلب اليوم وقف تصدير الأخشاب إلى دول ثالثة (خارج الاتحاد الأوروبي)".

تصاعد الوضع المتعلق بالتدفئة في بلغاريا في نهاية أبريل، عندما أوقفت شركة "غازبروم" عمليات توريد الغاز إلى هذه الدولة بسبب رفض سلطاتها تسديد قيمته بالروبل بموجب الخطة الجديدة.

المصدر: نوفوستي

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