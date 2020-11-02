الإسترليني يهبط مع اتجاه إنجلترا إلى موجة ثانية من العزل العام

هبط الجنيه الاسترليني يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له في حوالي أربعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي بعد أن أعلنت إنجلترا عن إغلاق عام جديد.

وقال محللون إن الآمال في اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست حالت دون مزيد من الخسائر للعملة البريطانية.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مطلع الأسبوع عن إغلاق عام لمدة شهر في أرجاء انجلترا سيبدأ سريانه يوم الخميس.

وسجلت بريطانيا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد ويحذر علماء من أن أسوأ التوقعات لوصول عدد الوفيات إلى 80 ألفا قد يجري تجاوزها هذا الشتاء.

وتراجع الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2900 دولار بحلول الساعة 16.40 بتوقيت غرينتش بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ السابع من أكتوبر عند 1.2854 دولار.

وأمام العملة الأوروبية انخفض الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 90.13 بنس لليورو.

المصدر: رويترز