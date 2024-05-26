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وزير الدفاع الإيراني: الجذور القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمنع حدوث أى اضطراب في البلاد

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وزير الدفاع الإيراني: الجذور القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمنع حدوث أى اضطراب في البلاد
AFP
وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا اشتياني
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أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني أن الجذور القوية لإيران لا تسمح بحدوث أي اضطرابات في البلاد.

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وتحدث اشتياني عن الوضع في إيران بعد مصرع الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه في حادثة تحطم مروحيتهم، وقال: "إن بنية نظامنا هي بنية متماسكة ومتينة، وحضور قائد الثورة الإسلامية على رأس هذه البنية يحمي البلاد من الخلل".

وأضاف: "لقد قبل شعبنا بشكل أساسي الإسلام العزيز وولاية الفقيه، فلذلك أنه كما كان في عهد الإمام الخميني لن يتضرر هذا البلد ما دام يتحرك في اتجاه الإسلام والحكومة الدينية".

وأشار اشتياني إلى عدم تعطيل حركة البلاد واستمراريتها من قبل الحكومة وجميع أجهزة البلاد تحت توجيهات قائد الثورة الإسلامية.

وتابع: "هناك مستوى من السلطة والقوة في نظام الجمهورية الاسلامية الإيرانية جعلتها أن تقاوم أي حادث، لأن جذورها قوية بسبب الثورة الإسلامية".

المصدر: وكالة مهر الإيرانية

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