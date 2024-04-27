مظاهرات حاشدة في تل أبيب مناهضة للحكومة ومطالبة بانتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرهائن

تجمع عدد كبير من المتظاهرين وسط في تل أبيب، يوم السبت، للاحتجاج على الحكومة والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

وتنظم الاحتجاجات حركة "جيل التغيير"، وهي حركة تأسست في أعقاب أحداث 7 أكتوبر، للمطالبة بالإفراج عن الرهائن وتغيير القيادة الإسرائيلية.

وقامت الشرطة الإسرائيلية بإغلاق عدد من الشوارع لاحتواء المظاهرة.

BREAKING: HUGE ISRAELI PROTESTS IN TEL AVIV DEMANDING IMMEDIATE CEASEFIRE FOR HOSTAGE EXCHANGE pic.twitter.com/TLeqk0cZ5n — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 27, 2024

وانضم المتظاهرون إلى احتجاج نظمته عائلات الرهائن في شارع "بيغن".

واحتجزت الفصائل الفلسطينية في 7 أكتوبر الماضي، 250 إسرائيليا وأجنبيا رهائن، وقال الجيش الإسرائيلي إن 129 منهم لا يزالون محتجزين في غزة، ومن بينهم 34 يفترض أنهم توفوا.

المصدر: وكالات