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مقتل 21 فلسطينيا بغارات إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة

أخبار العالم العربي

مقتل 21 فلسطينيا بغارات إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة
Globallookpress
دير البلح
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الاثنين، بمقتل 21 فلسطينيا في غارات نفذتها القوات الإسرائيلية على مناطق وسط وجنوب قطاع غزة منذ الفجر.

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وتجدد القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في غزة حيث قصفت المدفعية الإسرائيلية منطقة المغراقة وسط القطاع ومناطق شرق خان يونس، كما أغارت مقاتلات إسرائيلية على حي تل الهوا غرب غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل الصياد خالد إسماعيل زايد وإصابة شقيقه على شاطئ بحر دير البلح بعد إطلاق زوارق إسرائيلية النار عليهما.

هذا ونقل 4 قتلى إلى المستشفى المعمداني جراء استهداف منزلهم في مدينة غزة.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن انتشال 70 جثمانا في جباليا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الجثث لا يزال تحت الأنقاض.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو قصفت خلال اليوم الماضي، أكثر من 50 هدفا في قطاع غزة، بما في ذلك بنية تحتية ومنشآت تخزين الأسلحة ومنشآت عسكرية.

وقال في بيان، إن قواته تواصل عملياتها في منطقة رفح.

المصدر:RT+ وسائل إعلام فلسطينية 

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