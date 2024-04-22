تظاهرات لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل نتنياهو الخاص في قيسارية (فيديوهات)

نظمت عائلات الأسرى الإسرائيليين تظاهرات حاشدة أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في قيسارية، متهمين الحكومة بأن "دماء الأسرى على يدها".

وأظهرت مقاطع الفيديو مشاهد من التظاهرات التي نظمتها عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في قيسارية، ووضعهم لطاولة عشاء وسط هتافات وغضب كبير على الحكومة.

وذكرت مراسلة RT أن المتظاهرين اتهموا الحكومة بأنها "تخلت عن الأسرى ويجب عليها استعادتهم وقاموا بوضع طاولة ترمز إلى عشاء ليلة عيد الفصح"، وقالوا إن "دماء الأسرى على يد الحكومة".

وتستمر الاحتجاجات وسط تزايد الغضب إزاء طريقة تعامل الحكومة مع ملف الأسرى الإسرائيليين، فيما تشير الاستطلاعات إلى أن معظم الإسرائيليين يتهمون نتنياهو بالمسؤولية عن ذلك.

وعلى هامش الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تل أبيب أمام مقر وزارة الدفاع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن "هذه الحكومة كارثة على الدولة، ولإنقاذ إسرائيل يجب إجراء انتخابات الآن".

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المصدر: RT