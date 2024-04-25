أطباء مستشفى "شاريتيه" في برلين يعلنون الإضراب ليوم واحد احتجاجا على تدنّي أجورهم

أفادت شبكة RBB بأن مئات الأطباء بمستشفى "شاريتيه" في برلين أعلنوا إضرابهم عن العمل ليوم واحد مطالبين بزيادة الأجور، مما أدى إلى تأجيل علاج الكثير من الحالات غير المستعجلة.

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وأضافت أن النقابة تطالب في محادثاتها مع "شاريتيه" بزيادة الأجور بنسبة 12.5% وزيادة العلاوات الليلية وإدخال مكافأة جديدة للعمل خارج ساعات العمل العادية.

ونقلت عن مؤسسة Marburger Bund أن هذه المؤسسة دعت نحو 2700 طبيب من 3 مستشفيات "شاريتيه" للمشاركة في إضراب تحذيري ليوم واحد اليوم الخميس.

من جانبه أكد ممثل للمستشفى أنه تم بسبب الإضراب تأجيل كل الإجراءات الطبية غير العاجلة، موضحا: "سنقوم بإجراء العمليات الضرورية لإزالة الأورام وزراعة الأعضاء والعمليات للأطفال ورعاية المرضى بعد السكتات الدماغية والنوبات القلبية وحالات الطوارئ الأخرى".

المصدر: نوفوستي