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أطباء مستشفى "شاريتيه" في برلين يعلنون الإضراب ليوم واحد احتجاجا على تدنّي أجورهم

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أطباء مستشفى
AFP
مبنى مستشفى "شاريتيه"، برلين
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أفادت شبكة RBB بأن مئات الأطباء بمستشفى "شاريتيه" في برلين أعلنوا إضرابهم عن العمل ليوم واحد مطالبين بزيادة الأجور، مما أدى إلى تأجيل علاج الكثير من الحالات غير المستعجلة.

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وأضافت أن النقابة تطالب في محادثاتها مع "شاريتيه" بزيادة الأجور بنسبة 12.5% وزيادة العلاوات الليلية وإدخال مكافأة جديدة للعمل خارج ساعات العمل العادية.

ونقلت عن مؤسسة Marburger Bund أن هذه المؤسسة دعت نحو 2700 طبيب من 3 مستشفيات "شاريتيه" للمشاركة في إضراب تحذيري ليوم واحد اليوم الخميس.

من جانبه أكد ممثل للمستشفى أنه تم بسبب الإضراب تأجيل كل الإجراءات الطبية غير العاجلة، موضحا: "سنقوم بإجراء العمليات الضرورية لإزالة الأورام وزراعة الأعضاء والعمليات للأطفال ورعاية المرضى بعد السكتات الدماغية والنوبات القلبية وحالات الطوارئ الأخرى".

المصدر: نوفوستي

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