الولايات المتحدة تشهد أكبر إضراب في القطاع الصحي

أضرب نحو 75 ألف موظف في شركة التأمين الصحي الأمريكية "كايزر بيرماننت" في عدد من الولايات الأمريكية بسبب انخفاض الأجور ونقص عددد العاملين في القطاع الصحي.

وأعلن العاملون في القطاع الصحي الأمريكي بداية إضراب كبير، موضحين أن نقص الموظفين يضر برعاية المرضى.

ويأتي هذا الإضراب الذي أعلن عنه الأربعاء في عامٍ شهد إضراب العمال بمختلف الصناعات من الترفيه إلى الضيافة.

ويضم المضربون ممرضين مهنيين مرخصين، ومساعدين في مجال الصحة المنزلية، وأخصائيي تصوير بالأمواج فوق الصوتية، بالإضافة إلى فنيين، ويسعى أعضاء النقابة إلى زيادة الأجور وزيادة عدد الموظفين، فيما لم يشارك الأطباء في الإضراب.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة "كايزر بيرماننت" إن التعويضات والاحتفاظ بالعاملين أفضل من لجوئهم للمنافسين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "كايزر بيرماننت" هي إحدى أكبر شركات التأمين ومشغلي أنظمة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

المصدر: أ ب