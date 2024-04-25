أكثر هروب منحوس على الإطلاق.. مفاجأة بانتظار سجناء فروا عبر نفق سري (فيديو)

حفر عدد من السجناء نفقا للفرار من سجنهم في البرازيل فوجدوا فريقا من ضباط الشرطة يتدربون في الخارج، في أكثر هروب منحوس على الإطلاق.

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وأدرك 20 سجينا في اللحظات الأخيرة أنهم في مأزق، عندما خرجوا من ثقب في الجدار ليجدوا أنفسهم وسط دورة تدريب للشرطة في ماراكايبو بفنزويلا.

وأظهر مقطع فيديو الضباط وهم يساعدون السجناء في الخروج من الفجوة الضيقة، قبل إعادتهم إلى السجن. وأصبح الوضع متوترا بالنسبة للمجموعة المكونة من 30 شرطيا بسبب عدم وجود أسلحة بحوزتهم للتعامل مع أي وضع خارج عن السيطرة.

لكن الشرطة أكدت في وقت لاحق أن "كل شيء أصبح تحت السيطرة"، مشيرة إلى أن 3 سجناء بحاجة إلى العلاج من إصابات طفيفة أصيبوا بها أثناء هروبهم الفاشل.

وبحسب ما ورد، تم استدعاء أعضاء من الحرس الوطني البوليفاري، وفيلق الشرطة الوطنية البوليفارية، والحماية المدنية، وجهاز المخابرات الوطنية البوليفارية للمساعدة، وفقا لصحيفة "إل سول دي بويبلا".

In Venezuela 🇻🇪, at PoliMaracaibo prison, some prisoners tried to escape a few days ago. They had been planning it for weeks, but they got caught by guards who were training nearby. 😂😂

pic.twitter.com/xHTwlfCcBT — Tom Valentino (@TomValentinoo) April 24, 2024

المصدر: ديلي ميل