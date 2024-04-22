استطلاع: مشاركة مرشحين مستقلين في الانتخابات تؤذي ترامب أكثر من بايدن

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي" أن مشاركة مرشحين مستقلين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تضر بالجمهوري دونالد ترامب أكثر من الديمقراطي جو بايدن.

وجاء في الدراسة، أنه عند الاختيار بين مرشحين اثنين، يتقدم الرئيس السابق ترامب على الحالي بايدن بنقطتين مئويتين – 46% ضد 44%، لكن النتائج تتغير إذا تم دخول ثلاثة مرشحين آخرين غير منتمين إلى الأحزاب الرئيسية.

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في هذه الحالة، سيحصل بايدن على 39%، وترامب على 37%، والديمقراطي المنشق روبرت كينيدي جونيور على 13%، وزعيمة حزب الخضر جيل ستاين على 3%، والمرشح المستقل الآخر كورنيل ويست على 2%.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 16 أبريل بمشاركة 1000 ناخب مسجل.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في 5 نوفمبر 2024. وفيها يتنافس بشكل رئيسي رئيس الدولة الحالي الديمقراطي جو بايدن، وكذلك الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر: نوفوستي