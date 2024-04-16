"لا علاقة لها بتطورات المنطقة".. تركيا تجري مناورات جوية مع الولايات المتحدة

يجري سلاحا الجو التركي والأمريكي تدريبات مشتركة مكثفة تستمر حتى 17 أبريل الجاري في الأجواء التركية.

ونفت وزارة الدفاع التركية، أن تكون لهذه التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، علاقة بالتطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "كانت قد أعلنت في إحاطة صحفية يوم الرابع من أبريل الجاري، عن التدريبات الجوية المشتركة بين القوات الجوية التركية والأمريكية".

وأوضحت الوزارة التركية، أن "الأجواء التركية ستشهد تدريبات عسكرية مشتركة هجومية وأخرى خاصة بتزويد المقاتلات بالوقود خلال تحليقها بالجو" وذلك بالفترة من 15 إلى 17 أبريل الجاري.

وأكدت الوزارة أن "التدريبات المخطط لها مسبقا، ستتم بين سلاح الجو لـ "البلدين الحليفين"" (تركيا والولايات المتحدة).

المصدر: RT