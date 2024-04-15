تركيا تعلن تحييد 12 عنصرا من "العمال الكردستاني" شمالي العراق (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين تحييد 12 عنصرا في "حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا، بغارات جوية شمالي العراق.

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وقالت الوزارة في بيان إن "سلاح الجو التركي نفذ غارات على مواقع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" في منطقة هاكورك شمالي العراق".

وأكدت أن "الغارات أسفرت عن تحييد 12 إرهابيا"، مشددة على "مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

وتنفذ تركيا عمليات لـ"مكافحة" تنظيم "بي كي كي" الذي "يستهدف قواتها ومواطنيها".

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.



En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MillîSavunmaBakanlığıpic.twitter.com/vyL0zSPnRU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 15, 2024

وحسب وكالة "الأناضول" فإن تنظيم "PKK" يتخذ من جبال قنديل معقلا له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات داخل تركيا.

المصدر: "الأناضول"