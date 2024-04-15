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تركيا تعلن تحييد 12 عنصرا من "العمال الكردستاني" شمالي العراق (فيديو)

أخبار العالم

تركيا تعلن تحييد 12 عنصرا من
Globallookpress
أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين تحييد 12 عنصرا في "حزب العمال الكردستاني" المصنف إرهابيا في تركيا، بغارات جوية شمالي العراق.

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وقالت الوزارة في بيان إن "سلاح الجو التركي نفذ غارات على مواقع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" في منطقة هاكورك شمالي العراق".

وأكدت أن "الغارات أسفرت عن تحييد 12 إرهابيا"، مشددة على "مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي".

وتنفذ تركيا عمليات لـ"مكافحة" تنظيم "بي كي كي" الذي "يستهدف قواتها ومواطنيها".

وحسب وكالة "الأناضول" فإن تنظيم "PKK" يتخذ من جبال قنديل معقلا له، وينشط في عديد من المدن والمناطق والأودية ويشن منها هجمات داخل تركيا.

المصدر: "الأناضول"

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