وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل جندي تركي بهجوم في شمالي العراق
Globallookpress
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين بهجوم لحزب "العمال الكردستاني" على منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" شمالي العراق.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية: "قتل جندي تركي وأصيب 4 آخرين في هجوم لحزب "العمال الكردستاني" على منطقة عمليات "المخلب ـ القفل" شمال العراق".
وأضاف البيان: "تم تحييد 6 مسلحين في اشتباكات مع عناصر حزب "العمال الكردستاني" والعمليات مستمرة في المنطقة".
وفي 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.
المصدر: RT+سبوتنيك