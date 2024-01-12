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مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 8 آخرين في هجوم لـ"العمال الكردستاني" على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

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مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 8 آخرين في هجوم لـ
AFP
رتل عسكري تركي - أرشيف -
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قال مراسل RT مساء يوم الجمعة إن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب 8 بينهم 3 حالتهم خطيرة، في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إن خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وبدأت عملية علاجهم.

وأضافت أن 12 مسلحا كرديا قتلوا أيضا في الاشتباكات.

وذكرت في البيان أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

والأربعاء أعلنت الدفاع التركية تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي" بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "محاربة الإرهاب مستمرة بكل فعالية وإصرار للقضاء عليه في منابعه".

وفي 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

المصدر: RT

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