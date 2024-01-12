مقتل 5 جنود أتراك وإصابة 8 آخرين في هجوم لـ"العمال الكردستاني" على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق

قال مراسل RT مساء يوم الجمعة إن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب 8 بينهم 3 حالتهم خطيرة، في هجوم لحزب العمال الكردستاني على قاعدة عسكرية تركية في شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الجمعة إن خمسة جنود أتراك قتلوا وأصيب ثمانية آخرون في اشتباك مع مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" بشمال العراق.

وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وبدأت عملية علاجهم.

وأضافت أن 12 مسلحا كرديا قتلوا أيضا في الاشتباكات.

وذكرت في البيان أن الإرهابيين حاولوا التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine… pic.twitter.com/Oq4aVx6I4C — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 12, 2024

والأربعاء أعلنت الدفاع التركية تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي" بمنطقة عملية "المخلب - القفل" شمال العراق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن "محاربة الإرهاب مستمرة بكل فعالية وإصرار للقضاء عليه في منابعه".

وفي 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل مسلحي "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

المصدر: RT