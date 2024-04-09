إيطاليا.. مصرع ثلاثة أشخاص في انفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية

أفادت قناة "Rainews24" الإيطالية بأن انفجارا وقع في محطة للطاقة الكهرومائية في منطقة إميليا-رومانيا شمال إيطاليا، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت القناة نقلا عن سلطات مقاطعة بولونيا الإيطالية أن "ستة أشخاص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين".

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وقال ممثل عن رجال الإطفاء للقناة، أن الانفجار وقع في الطابق التاسع تحت الأرض من المبنى، تحت مستوى المياه"، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يحاولون التوغل في عمق السد حيث يتصاعد دخان كثيف، ومن الممكن أن تغمر المياه الطبقات السفلية منه".

ووقع الانفجار بمحطة للطاقة الكهرومائية في خزان لسد على بحيرة سوفيانا الواقعة بين مدينتي بولونيا وفلورنسا الإيطاليتين.

المصدر: "نوفوستي"