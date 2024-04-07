مدفيديف يعتبر قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا متواطئين في هجوم "كروكوس" الإرهابي

اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا متواطئين في هجوم "كروكوس" الإرهابي، والأوكرانيون هم الذين أمروا بتنفيذ الهجوم .

وقال مدفيديف في منشور على منصة "إكس": "ماذا أيها القادة المحترمون في الولايات المتحدة والدول الأوروبية! هل تصريحات الإرهابيين بأنهم تلقوا وعودا بمليون روبل في كييف وأن عليهم الخروج عبر ممر في الحدود الروسية الأوكرانية ليست كافية بالنسبة لكم؟ الهجوم تم بأمر من "داعش"، أليس كذلك؟ الآمرون الحقيقيون هم الحثالة البانديريون الأوكرانيون. والمتواطئون في جريمة القتل هذه أنتم جميعا، بايدن وماكرون وسوناك وشولتس وغيرهم من المتواطئين. لن ننسى هذا!".

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ونشرت قناة "روسيا-1" التلفزيونية في وقت سابق مشاهد لاعترافات منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي. حيث قام الإرهابيون بالكشف عن منسق العملية واسمه سيف الله، الذي حدد موقع الهجوم وطريق الهروب عبر الحدود مع أوكرانيا، ووعدهم بمكافأة مالية.

وتم القبض على 11 متهما في القضية، بينهم 4 مواطنين من طاجيكستان، هم المنفذون المباشرون للهجوم الإرهابي. كما تم في 1 أبريل اعتقال 4 أجانب في جمهورية داغستان الروسية شاركوا في تمويل المجرمين وتوفير الأسلحة لهم.

وتم اعتقال الإرهابيين الأربعة في مقاطعة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، لدى محاولتهم الهروب باتجاه كييف.

المصدر: نوفوستي