زاخاروفا: تحقيق الجانب الروسي في هجوم كروكوس الإرهابي سيكون بمنتهى الدقة

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن التحقيق الروسي في الهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس سيتي" سيكون "بمنتهى الدقة" حتى لا يكون بإمكان أي طرف التشكيك فيه.

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "نفهم أن الأسلوب والحقائق التي تؤكد الأعمال السابقة لنظام كييف الذي يقف وراءه الغرب، يمكن أن تدفع بنا، وتدفع بنا بالفعل نحو استنتاجات محددة، ولكن علينا في كل حال أن ننتظر نتائج التحقيق".

وتابعت: "وهذا يجب أن يكون في منتهى الدقة، لا سيما احتراما لذكرى الضحايا، لأنه لا يجوز أن نعطي فرصة لمن نظموا تلك الأعمال الإرهابية – ليس فقط لمن نفذوها، بل لمن نظموها بالذات – أن يشككوا فيه أو يستغلوا أي أمور غير دقيقة".

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وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إن التحقيق يجب أن يجري "بأعلى درجة من المهنية وبشكل موضوعي ودون أي تسييس".

يذكر أن مسلحين، تبين لاحقا أنهم مواطنو طاجيكستان، نفذوا هجوما إرهابيا على المركز التجاري "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو في 22 مارس الماضي، حيث أطلقوا الرصاص على زوار المركز وأضرموا النار في المبنى.

وأسفر الهجوم على المركز التجاري عن مقتل 144 شخصا وإصابة المئات بجروح.

المصدر: تاس