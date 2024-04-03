وزير الدفاع الروسي يطلع نظيره الفرنسي على الآثار الأوكرانية في هجوم كروكوس الإرهابي

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الأربعاء، أنه أبلغ نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو بمعلومات عن بصمات أوكرانية في تنظيم الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول" بموسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "في 3 أبريل 2024، وبناء على طلب عاجل من الجانب الفرنسي، جرت محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو".

وأضاف البيان: "أعرب وزير الدفاع الفرنسي عن تعازيه بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع كروكوس سيتي هول بموسكو في 22 مارس 2024".

وفي الوقت نفسه، أشارت الدفاع الروسية إلى أن الوزير الفرنسي "حاول باستمرار إقناع الوزير شويغو، بأن أوكرانيا والدول الغربية لم يتورطوا في الهجوم الإرهابي، ونقل المسؤولية إلى داعش الإرهابي المحظور في روسيا".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي أعرب في المحادثة الهاتفية مع نظيره الفرنسي عن ثقته في معاقبة جميع المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في كروكوس.

وقالت في البيان: "أكد سيرغي شويغو أن التحقيق الذي بدأ فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في مجمع كروكوس سيتي هول سيكتمل بالتأكيد، وسيتم معاقبة جميع المسؤولين".

وذكرت وزارة الدفاع أن هناك معلومات عن تورط أوكراني في تنظيم هذا الهجوم الإرهابي. ونقلت الوزارة عن شويغو قوله إن "نظام كييف لا يفعل شيئا دون موافقة رعاته الغربيين. ونأمل في هذه الحالة ألا تكون أجهزة المخابرات الفرنسية متورطة في ذلك".

ووقع الهجوم الإرهابي المذكور على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 144 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود أثر أوكراني يمكن تعقبه.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية يوم الخميس الماضي، توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والمتطرفين القوميين الأوكرانيين.

المصدر: RT