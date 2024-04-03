وزير الدفاع الفرنسي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي

أجرى وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أكد خلالها على استعداد بلاده للتعاون الثنائي في الحرب ضد الإرهاب.

وأشار ليكورنو وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية إلى استعداد باريس إجراء مزيد من الاتصالات مع موسكو من أجل محاربة الإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان: "خلال المحادثة، أدان ليكورنو بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة موسكو في 22 مارس، وأعرب أيضا عن تضامنه مع عائلات الضحايا".

وأضافت الدفاع الفرنسية أن "ليكورنو أعرب عن استعداد فرنسا للتعاون في الحرب ضد الإرهاب وتحدث لصالح توسيع التبادلات الثنائية من أجل تعظيم فعالية مكافحة هذا التهديد".

الجدير ذكره أن هذا الاتصال بين ليكورنو وشويغو هو الأول منذ أكتوبر 2022.

ووقع الهجوم الإرهابي المذكور على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 144 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود أثر أوكراني يمكن تعقبه.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية يوم الخميس الماضي، توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والمتطرفين القوميين الأوكرانيين.

المصدر: RT