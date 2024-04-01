محكمة "باسمانّي" تأمر باعتقال متهم عاشر في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي

أمرت محكمة "باسمانّي" في موسكو اليوم الاثنين، بالقبض على المتهم العاشر في قضية هجوم "كروكوس" الإرهابي يعقوب جان يوسف زاده، حسبما أفاد مراسل ريا نوفوستي من قاعة المحكمة.

وقالت القاضية ناتاليا دودار: "تمت تلبية طلب هيئة التحقيق وتم اختيار إجراء وقائي ضد يوسف زاده على شكل احتجاز حتى 22 مايو".

وتواصل يوسف زاده مع المحكمة من خلال مترجم، وذكر خلال المقابلة أنه مواطن طاجيكستاني، متزوج وله ثلاثة أطفال. قبل اعتقاله، كان يعمل بشكل غير رسمي كعامل في موقع بناء. وأضاف أن لديه أوراق تسجيل أيضا في طاجيكستان، وكانت لديه أيضا أوراق مؤقتة في موسكو، ولا يتذكر عناوينها.

وأشارت هيئة التحقيق الروسية إلى أن "المتهم قبل أيام قليلة من الهجوم الإرهابي قام بتحويل أموال من بطاقته المصرفية إلى شريك له لتوفير مكان لسكن الإرهابيين، كما قام بتحويل جزء من الأموال إلى أحد الجناة بعد ارتكابه الجريمة".

وبحسب تأكيدات لجنة التحقيق، فإن مرتكبي الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" تلقوا مبالغ مالية ضخمة وعملات مشفرة من أوكرانيا.

ووجهت تهمة "الإرهاب" ليعقوب جان يوسف زاده، وخلصت هيئة التحقيق إلى أنه "تم اتهام يوسف زاده بموجب الفقرة "ب" من الجزء 3 من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي). وفي الوقت الحالي يصبح عدد المتهمين الموجهة إليهم تهم بموجب لجنة التحقيق الروسية عشرة.

وقع الهجوم الإرهابي المذكور على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 144 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود أثر أوكراني يمكن تعقبه.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية يوم الخميس الماضي توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والمتطرفين القوميين الأوكرانيين.

المصدر: RT