هيئة التحقيق الروسية: توجيه تهمة الإرهاب إلى شخص عاشر موقوف في هجوم "كروكوس"

أعلنت هيئة التحقيق الروسية اليوم الاثنين أنها طلبت من المحكمة اعتقال يعقوبجوني يوسفزوده المتورط العاشر في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس سيتي هول"، وتوجيه تهمة "الإرهاب" إليه.

وذكرت الهيئة في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "قدمت لجنة التحقيق التماسًا إلى المحكمة بشأن اعتقال يعقوب جان يوسف زاده، كشخص آخر ضالع بالقضية الجنائية المتعلقة بالهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس سيتي هول".

وأوضح البيان أن "المتهم قبل أيام قليلة من الهجوم الإرهابي قام بتحويل أموال من بطاقته المصرفية إلى شريك له لتوفير مكان لسكن الإرهابيين، كما قام بتحويل جزء من الأموال إلى أحد الجناة بعد ارتكابه الجريمة".

وأكد البيان أن هيئة التحقيق الروسية وجهت تهمة "الإرهاب" ليعقوب جان يوسف زاده، المتهم العاشر حتى الآن. وخلصت الهيئة إلى أنه "تم اتهام يوسف زاده بموجب الفقرة "ب" من الجزء 3 من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي). وفي الوقت الحالي يصبح عدد المتهمين الموجهة إليهم تهم بموجب لجنة التحقيق الروسية عشرة.

وبحسب تأكيدات لجنة التحقيق الروسية، فإن مرتكبي الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" تلقوا مبالغ مالية ضخمة وعملات مشفرة من أوكرانيا.

ويوم الجمعة الماضي، أفاد المكتب الصحفي لمحكمة "باسماني" في موسكو، بأن التحقيق رفع التماساً لاستصدار أمر قضائي باعتقال نزريماد لطف الله، المتورط التاسع في هجوم "كروكوس" الإرهابي بموسكو، موضحة أنه "متهم بموجب الفقرة "ب" البند 3 من المادة 205 في القانون الجنائي لروسيا الاتحادية". وأعلنت المحكمة توقيف المواطن الطاجيكي نزريماد لطف الله حتى 22 مايو المقبل.

وقع الهجوم الإرهابي المذكور على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 144 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود أثر أوكراني يمكن تعقبه.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية يوم أمس الخميس توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والمتطرفين القوميين الأوكرانيين.

ومن جانبها، سارعت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون لإعلان أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي، محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل.

كما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك ترويجاً منها للإعلان الكاذب، مكررة إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.

المصدر: RT