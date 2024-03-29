محكمة "باسماني" تقضي باحتجاز متورط تاسع في هجوم "كروكوس" الإرهابي حتى 22 مايو (فيديو)

أفاد المكتب الصحفي لمحكمة "باسماني" في موسكوK اليوم الجمعة، بأن التحقيق رفع التماسا لاستصدار أمر قضائي باعتقال نزريماد لطف الله، المتورط التاسع في هجوم "كروكوس" الإرهابي بموسكو.

وقال المكتب: "تلقت المحكمة التماسا من التحقيق، لاتخاذ إجراء احترازي باحتجاز المدعو نزريماد لطف الله"، موضحة أنه "متهم بموجب الفقرة "ب" البند 3 من المادة 205 في القانون الجنائي لروسيا الاتحادية". وأعلنت المحكمة توقيف المواطن الطاجيكي نزريماد لطف الله حتى 22 مايو المقبل.

وسبق أن قضت محكمة بريوبرازينسكي في موسكو باحتجاز نازريماد لطف الله لمدة 15 يوما، الذي تم توقيفه في 23 مارس بتهمة التلفظ بألفاظ بذيئة.

وبحسب وثائق القضية: "ارتكب (نازريماد لطف الله) أعمال شغب صغيرة، مصحوبة بألفاظ بذيئة في الأماكن العامة. وفي مساء يوم 23 مارس، أثناء فحص المستندات، تم اعتقاله. وتصرف بوقاحة ولم يستجب للمطالبات المتكررة من ضباط الشرطة بوقف الأعمال غير القانونية، كما حاول الهروب ودفع ضباط الشرطة بعيدا بيديه".

وأدانته محكمة مقاطعة بريوبرازينسكي بارتكاب جريمة بموجب الجزء 2 من المادة 20.1 من قانون الجرائم الإدارية الروسي (الشغب الصغير المرتبط بالعصيان للطلب القانوني لممثل السلطات). وحكم عليه بالعقوبة القصوى بموجب هذه المادة وهي الاعتقال الإداري لمدة 15 يوما.

ووقع الهجوم الإرهابي المذكور على مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، سقط 143 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

وأكد مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، يوم الثلاثاء أن المعلومات الأولية التي أفاد بها المعتقلون في قضية الهجوم الإرهابي على"كروكوس" تؤكد وجود أثر أوكراني يمكن تعقبه.

كما أعلنت لجنة التحقيق الروسية يوم أمس الخميس، عن توصلها إلى أدلة على وجود صلة بين الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم في مجمع "كروكوس" والمتطرفين القوميين الأوكرانيين.

ومن جانبها، سارعت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسون للإعلان أن أوكرانيا ليست متورطة في هجوم كروكوس الإرهابي، محملة تنظيم "داعش الإرهابي" المسؤولية بالكامل.

كما وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار تنظيم "داعش" بأنه "عدو إرهابي مشترك"، وذلك ترويجاً للإعلان الكاذب، مكررة إدانتها لهجوم كروكوس الإرهابي.

المصدر: RT