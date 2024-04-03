شركة ترامب للتواصل الاجتماعي ترفع دعوى ضد مؤسسين فيها وتسعى إلى مصادرة أسهمهم

تحاول مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا إجبار اثنين من مؤسسي الشركة على التنازل عن أسهمهما والتخلي عن أي مطالبة بقيادة الشركة.

ورفعت شركة ترامب للتواصل الاجتماعي دعوى قضائية ضد ويسلي موس وأندرو ليتنسكي، المؤسسين المشاركين والمتسابقين السابقين في برنامج Apprentice الذي كان يقدمه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محكمة فلوريدا في 24 مارس، بعد يومين من تصويت المساهمين بأغلبية ساحقة للموافقة على اندماج الشركة.

وتزعم الدعوى القضائية أن موس وليتنسكي "فشلا فشلا ذريعا" في قيادتهما لشركة "ترامب ميديا،" واتخذا "قرارات متهورة ومهدرة"، وتسببا في "أضرار جسيمة" للشركة.

وطلبت شركة "ترامب ميديا" ​​من محكمة في فلوريدا إجبار المؤسسين على التنازل عن أسهمهم في الشركة، وإعلان أنه ليس لهما الحق في تعيين أعضاء في مجلس إدارة الشركة، ومنح تعويضات عن انتهاكهم لواجبهم الائتماني.

وفقا لإيداع حديث للجنة الأوراق المالية والبورصات، يمتلك موس وليتنسكي إجمالي 7,525,000 سهم من أسهم "ترامب ميديا، والتي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 388 مليون دولار.

المصدر: abc news