استنادا إلى مصدر إسرائيلي.. واشنطن: لا دليل على انتهاك تل أبيب القانون الدولي بشأن الأسلحة

قالت الولايات المتحدة إنه ما من دليل لديها على أن إسرائيل انتهكت القانون الدولي الإنساني بعدما قدمت حليفتها ضمانات على صلة بأوجه استخدام الأسلحة الأمريكية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل وست دول أخرى تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية هي كولومبيا والعراق وكينيا ونيجيريا والصومال وأوكرانيا، قدمت ضمانات مكتوبة قبل انقضاء المهلة المحددة يوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح للصحافيين "في كل حالة، قدم هذه الضمانات مسؤول رفيع ذو صدقية في الحكومة الشريكة يتمتع بالقدرة والسلطة لاتخاذ قرارات والتعهد بالتزامات متصلة بالقضايا التي هي في صلب الضمانات".

وأضاف أن الإدارة الأمريكية، وفقا للتوجيهات المعروفة باسم مذكرة الأمن القومي-20، ستقدم تقريرا للكونغرس بحلول الثامن من مايو.

ولم يعط ميلر أي مؤشرات تدل على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفضت الضمانات الإسرائيلية. وقال "لم نخلص إلى أنها تنتهك القانون الدولي الإنساني، سواء في ما يتعلق بإدارة الحرب أو في ما يتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية".

والولايات المتحدة أكبر داعم عسكري ودبلوماسي لإسرائيل، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن غضبه إزاء عدم استخدام واشنطن حق "الفيتو" لمنع تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان.

المصدر: "أ ف ب"