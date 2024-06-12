أوكرانيا تناشد الغرب تزويدها بالطاقة

طلب مسؤولون أوكرانيون من حلفائهم في الدول الغربية تقديم مساعدات بمليارات الدولارات لقطاع الطاقة المتضرر جراء الحرب، وفقا لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وكان فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني المنتهية شرعيته، قد قال في مؤتمر في برلين، أمس الثلاثاء، إن بلاده "فقدت نصف قدرتها" على توليد الكهرباء نتيجة الهجمات الروسية.

وأضاف أن ذروة الاستهلاك في الشتاء الماضي بلغت 18 غيغاوات، لافتا إلى أن الهجمات الروسية دمرت 9 غيغاوات.

وشدد على أن "مصادر توليد الطاقة لا تزال واحدة من الأهداف الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرا إلى أن "أوكرانيا تحتاج في الشهر المقبل إلى معدات لمحطات التدفئة والكهرباء التي أصبحت معطلة حاليا".

وقال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن البنك الدولي قدر أن إعادة بناء وتحديث أوكرانيا ستتطلب استثمارات تبلغ نحو 500 مليار دولار على مدى السنوات الـ10 المقبلة.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، والذي قال مضيفوه الألمان إنه يجمع 2000 شخص من السياسيين والشركات والمجتمع المدني، إلى حشد الدعم لمشاريع إعادة بناء المدن والبنية التحتية في أوكرانيا.

المصدر: "فاينانشال تايمز" + "فوكس نيوز"