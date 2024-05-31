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أوكرانيا.. ارتفاع أسعار الكهرباء

مال وأعمال

أوكرانيا.. ارتفاع أسعار الكهرباء
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تحدثت وسائل إعلام عن أن السلطات الأوكرانية سترفع تعرفة الكهرباء للسكان انطلاقا من يوم غد (يونيو 2024)، ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوكرانيا على المساعدات المالية الغربية.

ووفقا لوسائل إعلام فإن الشريحة التي يتجاوز الاستهلاك ضمنها 100 كيلوواط شهريا سترتفع تعريفتها بنسبة 80%، على أن تبقى تعرفة من يستهلك أقل من 100 كيلوواط شهريا دون تغيير.

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وأفادت صحيفة "أوبوزريفاتيل" الأوكرانية، في عددها الصادر في 20 مايو الماضي، بأن تعريفات خدمات المرافق في أوكرانيا زادت بنسبة 12.9% على مدار العام، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنحو 70%.

المصدر: نوفوستي

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