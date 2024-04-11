الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربة واسعة لمحطات الكهرباء ومواقع الطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة صاروخية واسعة ودقيقة استهدفت المحطات الكهروحرارية ومواقع الوقود والطاقة الأوكرانية، بعد تهديد كييف بضرب بنى صناعة النفط والغاز في روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "وجهت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة وبعيدة المدى والمسيرات طالت خزانات الوقود تحت الأرضية ومواقع لتوليد الطاقة ومؤسسات صناعية عسكرية أوكرانية، واستهدفت مواقع لوجستية هامة استخدمتها قوات كييف لتأمين إمداداتها".

وأضاف البيان: "نتيجة للضربة تعطل عمل مؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية ونقل الإمدادات والوقود إلى مناطق القتال".

وأشار البيان إلى أن "الضربة جاءت ردا على محاولات نظام كييف شن ضربات على مواقع صناعة النفط والغاز الروسية وقطاع الطاقة".

وأعلنت شركة "تسنتر إينيرغو" الأوكرانية عن تدمير محطة "تريبول" الكهروحرارية في مقاطعة كييف بالضربة الروسية مشيرة إلى "اندلاع حريق واسع في مجمع التوربينات بالمؤسسة، وأن عمال المحطة لم يصابوا بأذى".

وأفادت شركة "نفطو غاز" الأوكرانية بتدمير خزانين تحت أرضيين للغاز.

وذكر موقع "سترانا.أو" الأوكراني ومصادر في العمل السري بأوكرانيا تعرض محطة تريبول الكهروحرارية قرب كييف لضربة جوية روسية، واندلاع حريق ضخم فيها.

المصدر: RT