آراء سلبية للجنود الأمريكيين حول نظام ليزر موضوع على مركبة مدولبة

قام الجيش الأمريكي، وفقا لموقع Defense Post، بجمع آراء من الأفراد العسكريين فيما يتعلق بوضع ليزر قتالي بقدرة 50 كيلوواط على ناقلة الجنود المدرعة المدولبة Striker .

ويبدو أن آراء الجنود لم تكن إيجابية.

وصرح دوج بوش رئيس إدارة المشتريات بالجيش الأمريكي أن الجيش الذي اختبر نظام الدفاع الجوي القصير المدى بالطاقة الموجهة (DE M-SHORAD) واجه مشاكل في العمل على مستويات طاقة مختلفة.

وقال بوش:" يشكل مستوى الطاقة هذا (50 كيلوواط) صعوبة في التطبيق على مركبة تحتاج إلى التحرك المستمر بسبب تبديد الحرارة، وكثرة الإلكترونيات، وزيادة مدى استهلاك المركبة في بيئة تكتيكية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المسؤول أشار إلى أن النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها خلال الاختبارات في المعمل واختبارات الذخيرة الحية للنظام تختلف كثيرا عن تلك التي تم تسجيلها في الظروف التكتيكية الحقيقية.

وفقا لموقع Defense Post فإن الجيش الأمريكي قرر تجربة تركيب سلاح ليزر RTX عالي الطاقة على مركبة قتالية مدولبة من شركة General Dynamics Stryker، وذلك بحثا عن وسيلة متنقلة وفعالة لمكافحة الطائرات المسيرة.

وقد أصدر الجيش تعليماته لشركة Kord Technologies بأخذ زمام المبادرة في هذا المجال، موضحا أن نظام الليزر يجب أن يكون قادرا على تحييد الطائرات المسيرة الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم، بالإضافة إلى الصواريخ وقذائف المدفعية وقذائف مدافع الهاون.

وقد أجريت أول اختبارات بالذخيرة الحية لنظام الليزر DE M-SHORAD في فورت سيل بولاية أوكلاهوما في أغسطس 2021. وتم إجراء اختبار آخر بالذخيرة الحية في مايو 2022، حيث اكتشف النظام عدة ألغام لمدفع هاون في ميدان تجربة الصواريخ "وايت ساندز" في نيو مكسيكو وتتبعها ودمرها.

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وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق من العام الجاري عن نشر أنظمة قتالية بالليزر على هيكل ناقلة الجنود المدرعة Striker في منطقة الشرق الأوسط وسط هجمات متزايدة من الحوثيين في اليمن. ولكن، وحسب الجنرال جيمس مينجوس، نائب رئيس أركان القوات البرية فإن نظام DE M-SHORAD لم يستخدم بعد لاعتراض الطائرات المسيرة للعدو نظرا لأن كل الجهود تركز الآن على العمل في ظروف الصحراء الرملية والغبار.

يبدو أن الأميركيين فقدوا نهائيا الثقة بأسلحتهم المبتكرة الجديدة ويريدون الآن أن يروا كيف سيتصرف الليزر القتالي الخاص بهم في العواصف الرملية، مع العلم أن الليزر والرمل المتطاير لا يتوافقان إطلاقا.

المصدر: dzen.ru