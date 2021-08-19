تركيا تصمم ليزرا مقاتلا خفيفا

أعلنت شركة Meteksan Defense Industry Inc. عن تصميمها لمنظومة ليزر برية جديدة باسم"نزار" تابعة إلى الدفاعات الجوية التركية.

وقد تم الكشف عن المنظومة لأول مرة في معرض IDEF 2021 الدولي الـ15 للصناعات الدفاعية.

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أفادت بذلك صحيفة Defence Blog التركية.

وقالت الشركة المصنّعة للمنظومة إن الليزر البري مخصص لحماية القواعد العسكرية وغيرها من المنشآت الأرضية من صواريخ العدو.

وبمقدور "نزار" تحييد الصواريخ المزودة بالرؤوس ذاتية التوجيه البصرية والعاملة بالموجات تحت الحمراء. وتعتمد المنظومة تكنولوجيا الإعماء بالليزر وتعطيل الصواريخ عن العمل.

وقالت الصحيفة إنه تم تصميم منظومة "نزار" بموجب اتفاقية موقعة مع إدارة الصناعة الدفاعية في ديوان الرئيس التركي. وقد مرت عملية تصميم المنظومة بعدة مراحل. وتقترح الشركة نصب الليزر في المرحلة الأولى على منصة متحركة لينقل بسهولة إلى أي مكان تحتاجه أوضاع القتال.

أما الطاقة لتشغيل الليزر فيولدها مولد تزود به، لذلك لا تحتاج مصدر طاقة خارجيا.

المصدر: روسيسكايا غازيتا