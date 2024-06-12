بيلاروس تعلن جهوزية قواتها لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية

وصف رئيس الأركان العامة للجيش البيلاروسي بافيل مورافيكو التدريبات المشتركة مع روسيا على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، بالوسيلة لرفع مستوى الجاهزية والإمكانات العسكرية للبلاد.

وقال في بيان لوزارة الدفاع البيلاروسية: "أظهرت التدريبات المشتركة مع روسيا أن القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية الخاصة هذه".

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وأضاف: "سنلخص النتائج، ولكن حاليا أستطيع القول بثقة: وحدات وتشكيلات من القوات المسلحة البيلاروسية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية".

وكشف العسكري رفيع المستوى أنه في إطار التدريبات، تحركت منظومات الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر" إلى مواقع محددة، وتزودت بالذخيرة، وربطتها مع الوحدات القتالية واتخذت وضعية الإطلاق، وتولت مهمة قتالية ضد أهداف محددة". وأردف "طيراننا قام بنشاط مماثل".

وتابع في بيان الدفاع البيلاروسية: "أبرز ما في تدريباتنا هو أنه حتى الدقائق الأخيرة، لم يكن قادة وحدات الطيران يعلمون من سيتلقى أوامر مهام التدريب القتالي أو من أي مطار سينطلق الطيران".

وقال مورافيكو: "جاءت الإشارة قبل 30 دقيقة تماما من بدء تنفيذ المهام، وأكمل طيارونا هذا الحدث بباسلة وشرف.. بالطبع، من السابق لأوانه تلخيص النتائج، لكن كرئيس للأركان العامة أستطيع أن أقول: لقد عمل الرجال بشكل جيد. إنها تصرفات احترافية".

وأكد رضاه عن "عمل أطقمنا وطيارينا وطاقمنا الهندسي والفني.. جميع معايير المراقبة التي كان ينبغي وضعها، تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وتم تنفيذها بشكل واضح".

المصدر: تاس