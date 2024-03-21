"رويترز": إسرائيل قدمت ضمانات لواشنطن بشأن استخدام الأسلحة

أكد مسؤول أمريكي الأربعاء أن "إسرائيل قدمت ضمانات مكتوبة بناء على طلب من الخارجية الأمريكية تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها واشنطن لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة".

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أفادت بذلك وكالة "رويترز"، مشيرة إلى أنه كانت أمام إسرائيل مهلة حتى يوم الأحد لتقديم الضمانات المكتوبة. وستقوم الخارجية الأمريكية بحلول أوائل شهر مايو بتقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية وسترفع تقريرا إلى الكونغرس الأمريكي.

وفي وقت سابق هذا الشهر أفادت مصادر إعلامية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بعث رسالة إلى الإدارة الأمريكية أكد فيها أن تل أبيب ستستخدم الأسلحة الأمريكية في غزة وفق القانون الدولي، وستتيح وصول المساعدات إلى غزة.

وتقول السلطات الصحية في قطاع غزة إن نحو 32 ألف شخص قتلوا في الهجوم الذي أطلقته إسرائيل بعد هجوم شنه مسلحون من "حماس" على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، والذي تقول تل أبيب إنه أودى بحياة 1200 شخص.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر الشهر الماضي مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي.

المصدر: "رويترز"