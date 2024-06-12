لأول مرة في مصر.. إنتاج ألماس مصنوع في المختبرات

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر مؤخرا عن انطلاق إنتاج جديد من المشغولات الذهبية بالأسواق المصرية مرصعة بالألماس المعملي.

ويعتبر هذا النوع منافسا قويا للألماس التقليدي، حيث شهدت الأسواق العالمية نقلة نوعية في إنتاج وتجارة هذه الأحجار مستحوذة على ما يقرب من 60 % من حركة مبيعات الأحجار الثمينة.

كما ارتفع الاعتماد على اللاب جرون، في قطاعات الأزياء والمجوهرات وتطبيقات القطاع الصناعي كما يتميز اللاب جرون بكونه اقتصاديًا ومستدامًا وصديقا للبيئة.

وأكد هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، إنه وفقًا للتقارير العالمية فقد بلغت قيمة سوق الألماس المصنع معمليا “لاب جرون” عالميا 24.0 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 59.2 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.6٪ من عام 2023 إلى عام 2032، واستحوذ قطاع (CVD – Chemical Vapor Deposition) على أعلى حصة سوقية في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من نصف إيرادات سوق اللاب جرون كما تعد هذه الطريقة مسؤولة عن إنتاج أنقى أشكال الألماس بما يفوق إنتاج الألماس الطبيعي في بعض الحالات.

ويتوقع أن يظهر قطاع ( High Pressure High Temperature- HPHT ) أعلى معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.8٪ من عام 2023 إلى عام 2032 وهذا يخلق ألماسًا مطابقًا للماس المستخرج طبيعيًا وهو ألماس كربوني نقي.

وكشفت التقارير استحواذ أمريكا الشمالية على أعلى حصة سوقية من حيث الإيرادات في عام 2022، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إيرادات سوق اللاب جرون عالميا، ومن حيث الإنتاج تعد الصين الدولة الأولى من حيث إنتاج وتصدير اللاب جرون في حين من المتوقع أن تصبح الهند مركزًا رئيسيًا له في جميع أنحاء العالم.

المصدر : وسائل إعلام مصرية