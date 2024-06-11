الأردن يهزم السعودية في عقر دارها في تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

تغلب منتخب الأردن على مضيفه السعودي 2-1 اليوم الثلاثاء ضمن الجولة السادسة الأخيرة للمجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وسجل علي لاجامي هدف التقدم للأخضر السعودي بطريقة مميزة بالدقيقة 16، قبل أن يعادل الأردن النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق لاعبه علي علوان.

ومنح نور الروابدة هدف الفوز لـ"النشامى" في الدقيقة 45.

وضمن المنتخبان سلفا التأهل لكأس آسيا 2027 بجانب الدور الثالث والأخير من تصفيات مونديال 2026، وذلك بعد أن تساوى المنتخبان بذات الرصيد من النقاط (13 نقطة)، إلا أن المنتخب الأردني انتزع صدارة المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن نظيره السعودي.

المصدر: RT