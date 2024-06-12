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ولي عهد الأردن يعلق على فوز "النشامى" على السعودية في تصفيات المونديال

الرياضة

ولي عهد الأردن يعلق على فوز
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تفاعل الأمير الحسين بن عبد الله، ولي عهد الأردن مع فوز منتخب بلاده على نظيره السعودي 2-1 في الجولة الأخيرة ضمن الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وكتب ولي عهد الأردن معلقا على نتيجة المباراة عبر حسابه الرسمي في موقع "إنستغرام": "الأردن والنشامى بالصدارة بجدارة واستحقاق"، مضيفا: "أداء مميز من الأخضر السعودي".

ولي عهد الأردن يعلق على فوز

وخطف المنتخب الأردني صدارة المجموعة السابعة، إذ تساوى في نقاطه الـ13 مع الأخضر السعودي، وتقدم عليه بفارق الأهداف الإيجابية علما بأن المنتخبين كانا قد ضمنا قبل مواجهتهما أمس، التأهل لكأس آسيا 2027 بجانب الدور الثالث والأخير من تصفيات مونديال 2026.

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ومن المقرر أن تقام قرعة الدور الثالث الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة لمونديال 2026، في 27 يوليو المقبل.

المصدر: RT

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