أول تعليق لعموتة بعد قيادته الأردن للفوز على السعودية في عقر دارها

علق المدير الفني لمنتخب الأردن، المغربي الحسين عموتة على تحقيق "النشامى" لفوز مهم على المنتخب السعودي بهدفين لواحد على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض أمس الثلاثاء.

وتصادم الجاران ضمن سادس وآخر جولات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027، ليتفوق "النشامى" بنتيجة 2-1.

وخطف المنتخب الأردني بذلك صدارة المجموعة السابعة، إذ تساوى في نقاطه الـ13 مع الأخضر، وتقدم عليه بفارق الأهداف الإيجابية علما بأن المنتخبين كانا قد ضمنا قبل مواجهتهما أمس، التأهل لكأس آسيا 2027 بجانب الدور الثالث والأخير من تصفيات مونديال 2026.

وقال عموتة في مؤتمر صحفي بعد المباراة: "لعبنا بطريقة دفاعية مع الاعتماد على الارتداد السريع لأن هذا كان خيارنا الوحيد أمام منتخب يعتمد على الاستحواذ.. لعبنا بالطريقة التي تتناسب مع إمكاناتنا".

واعتبر عموتة أن المنتخب الأردني كان محظوظا في الشوط الأول الذي شهد سيطرة شبه كاملة للمنتخب السعودي.

وأشار المدرب المغربي إلى أن المنتخب السعودي فرض إيقاعه وسيطرته على الكرة لكن المنتخب الأردني كان محظوظا بالخروج من الشوط الأول متقدما في النتيجة، لافتا إلى أن لاعبيه حاولوا تدارك الأمر في الشوط الثاني ومبادلة لاعبي المنتخب السعودي الكرة.

وأكمل مدرب الأردن أن الطريقة التي خاض بها اللقاء كانت مثالية حيث استغل اندفاع المنتخب السعودي، لكنه شدد على أن لاعبيه عانوا كثيرا من أجل الحفاظ على النتيجة أمام منتخب قوي.

المصدر: وكالات