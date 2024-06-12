شاهد.. تفاعل كبير مع تعليق ولي العهد الأردني على فوز منتخب بلاده على السعودية

حصد تعليق ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على فوز منتخب بلاده لكرة القدم على نظيره السعودي، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الأمير الحسين صورة للنتيجة النهائية للمباراة التي جمعت الفريقين في ختام الدور الأول للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، عبر خاصية "ستوري" على صفحته بمنصة "إنستغرام" قائلا: "الأردن والنشامى بالصدارة بجدارة واستحقاق! أداء مميز من الأخضر السعودي"، مرفقا ذلك بأغنية "أردنية سعودية".

وأشاد نشطاء بتصرف الأمير، الذي وصفوه بالذكي والحكيم، حيث لم يرغب على ما يبدو في إغضاب أحد أو إثارة أي حساسيات، خاصة أن زوجته الأميرة رجوة الحسين سعودية الجنسية.

ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله الثاني عبر حسابه الخاص في منصة انستغرام 🇸🇦🇯🇴.

#السعودية_الأردنpic.twitter.com/6ucDUArAFW — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) June 11, 2024

وفاز المنتخب الأردني على نظيره السعودي، أمس الثلاثاء، على أرض ملعب الأول بارك في المملكة، بهدفين مقابل هدف.

سمو الامير حسين ذكي ولمّاح وعميق وعروبي اصيل..

ولي العهد يهنئ منتخب النشامى بالصدارة ويستخدم أغنية "أردنية سعودية" التي أصدرت بمناسبة زفافه على سمو الأميرة رجوة الحسين..

اي امير هذا الهاشمي المفخرة.. — سمير الحياري (@sameer_alhayari) June 11, 2024

وفي وقت سابق، نشر ولي العهد الأردني صورة جديدة تجمعه وزوجته الحامل، معلقا: "أنا ورجوة"، وذلك على هامش الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي للجلوس الملكي.

اردنية سعودية حالة انستغرام لصفحة الامير الحسين 😍🇯🇴❤️🇸🇦 https://t.co/EHOMiY7WN8 — Nora 🇯🇴❤ (@noraismail1334) June 11, 2024

وكان مصدر في الديوان الملكي قد نفى منذ أسبوعين أنباء عن ولادة الأميرة رجوة لمولودها الأول، دون الإعلان عن الموعد الدقيق للولادة.

المصدر: RT