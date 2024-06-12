مستشار خامنئي: يجب أن نزيد عمق دفاعنا الاستراتيجي إلى 5 آلاف كيلومتر خارج الحدود

قال اللواء رحيم صفوي مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، "لا ننوي غزو أي بلد أو احتلاله لكن إذا تعرضنا لهجوم من أي قوي حتى لو كانت الولايات المتحدة سنلاحقها إلى أبعد الحدود".

وأضاف صفوي في تصريح اليوم الأربعاء "باعتقادي الشخصي يجب أن نزيد عمق دفاعنا الاستراتيجي إلى 5 آلاف كيلومتر خارج الحدود".

وأوضح أنه تم في عملية "الوعد الصادق" إطلاق صاروخ واحد كل ثانية، وأكثر من 100 صاروخ في 100 ثانية.

وأردف "لم يكن الأمريكيون والصهاينة وأصدقاؤهم في المنطقة يتصورون أن مثل هذه الخطة الدقيقة والقوية سيتم تنفيذها في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن".

وأضاف: "الأمريكيون جلبوا قوة سنتكوم ويوروكوم إلى البحر المتوسط ​​وأعدوا أكثر من 250 طائرة قتالية ودعم وسفينة مجهزة بأنظمة مضادة للصواريخ وبالإضافة إلى ذلك، استخدموا جميع أجهزة الرادار الخاصة بهم وأجهزة الرادار الخاصة ببعض بلدان المنطقة، قبل يومين، نشر البنتاغون تقريرا عن عملية "الوعد الصادق"، أشار فيه بشكل صحيح إلى قدرات إيران".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في الـ13 من شهر أبريل الماضي، شن هجوم على إسرائيل (عملية الوعد الصادق) بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: "RT"+"تسنيم"