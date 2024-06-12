بوتين يتلقى التهاني من زعماء الدول بمناسبة "يوم روسيا"

هنأ قادة وزعماء دول، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة "يوم روسيا" الذي يصادف الـ12 من شهر يونيو في كل عام.

وقال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في تهنئته للرئيس الروسي "إن علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية البيلاروسية ستتوسع بفضل الإنجازات المهمة الجديدة للتعاون بين الدول والتفاعل التكاملي".

إقرأ المزيد

لوكاشينكو: مواطنو روسيا هم أعظم ثروة وقيمة للبلاد

وأكد لوكاشينكو أن "الدولة الروسية تتطور تدريجيا، بالاعتماد على الخبرة التاريخية التي تعود إلى قرون مضت والقيم الروحية والأخلاقية التقليدية، واستمرارية الأجيال والوطنية للشعب.. في جميع الأوقات، كانت أعظم ثروة وقيمة لروسيا هي مواطنيها وستظل كذلك".

وأشار إلى أن "مسار بوتين لتعزيز رأس المال البشري والدعم الاجتماعي والاقتصادي الواسع للعائلات والشباب يخلق الإمكانات اللازمة لبناء القوة والتجاوز بنجاح على جميع صعوبات اللحظة التاريخية الحالية".

وتمنى رئيس بيلاروس لنظيره بوتين وافر الصحة والقوة والطاقة في تحقيق أهدافه وغاياته، ولمواطني روسيا الاتحادية والتمنيات بالرخاء والخير.

باشينيان: يوم مهم في تاريخ روسيا الحديث

من جهته، بعث رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، برقية تهنئة إلى الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، أعرب فيها عن أمله في تطور العلاقات بين يريفان وموسكو.

وأكد باشينيان في رسالته إلى بوتين، أن "هذا اليوم المهم في تاريخ روسيا الحديث يرمز إلى رغبة الروس في فتح معلم سياسي جديد في تاريخ بلد يتمتع بتاريخ وثقافة وتقاليد غنية".

وأضاف باشينيان: "أنا على ثقة من أن العلاقات المستمرة منذ قرون بين أرمينيا وروسيا، على أساس مبادئ المساواة ومراعاة مصالح شعبي البلدين، ستستمر في التطور بشكل بناء، مما يساعد على تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في جميع المجالات".

البحرين: نثني على تطور العلاقات مع روسيا

كما بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي بمناسبة "يوم روسيا" مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

وأثنى ملك البحرين في برقيته على التطور والنمو الذي تشهده العلاقات في مختلف مسارات العمل والتنسيق المتبادل بينهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

إقرأ المزيد

كيم جونغ أون: ندعم شعب وجيش روسيا في نضال العدالة والحقيقة

وجاء في برقية تهنئة أرسلها كيم جونغ أون للرئيس بوتين بمناسبة العيد: "أبعث بالتهاني الحارة والتحيات الودية باسم حكومة وشعب كوريا الشمالية إلى الرئيس وبشخصه إلى حكومة روسيا وشعبها الصديقين بمناسبة يوم روسيا".

وأشار إلى أنه في ظل "القيادة النشطة والمخلصة" لبوتين، يتغلب الشعب الروسي بنجاح على مختلف التحديات مثل العقوبات والضغط من القوى المعادية ويقوم بحماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها.

وأكد كيم دعم شعب كوريا الشمالية لشعب روسيا وجيشها الذي يناضل من أجل "العدالة والحقيقة"، معبرا عن أمله باستمرار تعزيز العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية.