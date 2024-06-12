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في "يوم روسيا".. فعاليات جماهيرية ورسمية في عموم البلاد (صور)

أخبار روسيا

في
نوفوستي
فعاليات وتكريم وزينة وحفلات.. روسيا تحتفي بمناسبة "يوم روسيا" لعام 2024
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يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا" وهو عيد وطني منذ إعلان أول مؤتمر لنواب الشعب في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية سيادة الدولة في مثل هذا اليوم عام 1990.

ومنذ ذلك الحين ومع حل كافة قضايا الدولة والحياة العامة، تتمتع جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية بالسلطة الكاملة.

في
نوفوستي
فعاليات وتكريم وزينة وحفلات.. روسيا تحتفي بمناسبة "يوم روسيا" لعام 2024

وأكد الإعلان على تكافؤ الفرص القانونية لجميع المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات العامة، ومبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والحاجة إلى توسيع حقوق الجمهوريات والمناطق والمقاطعات والأقاليم ذات الحكم الذاتي بشكل كبير في روسيا الاتحادية.

في
نوفوستي
فعاليات وتكريم وزينة وحفلات.. روسيا تحتفي بمناسبة "يوم روسيا" لعام 2024

وكانت إحدى المعالم المهمة في تعزيز الدولة الروسية هي اعتماد الاسم الجديد للبلاد – روسيا الاتحادية (روسيا) - ودستور روسيا الاتحادية.

في
نوفوستي
فعاليات وتكريم وزينة وحفلات.. روسيا تحتفي بمناسبة "يوم روسيا" لعام 2024

وبتاريخ 12 يونيو 1991، جرت أول انتخابات رئاسية شعبية مباشرة ومفتوحة في تاريخ البلاد، وفاز فيها بوريس يلتسين.

في
نوفوستي
فعاليات وتكريم وزينة وحفلات.. روسيا تحتفي بمناسبة "يوم روسيا" لعام 2024

في مايو 1991، بقرار من المجلس الأعلى لجمهورية روسيا الاتحادية، تم إعلان تاريخ اعتماد إعلان سيادة الدولة الروسية، 12 يونيو، واعتمد عيدا وطنيا في يونيو 1992.

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وبصورة تقلدية يجري الاحتفال بـ"يوم روسيا" من خلال المهرجانات الشعبية الجماهيرية والفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية.

احتفالات وفعاليات ونشاطات

في عام 2003، أقيمت الاحتفالات الرئيسية المخصصة لـ"يوم روسيا" لأول مرة في الساحة الحمراء وسط العاصمة موسكو.

وفي عام 2007، عشية يوم العيد، قام نشطاء منظمات الشباب "روسيا الموحدة" و"الحرس الشاب" لأول مرة بتشكيل "الألوان الثلاثة للعلم الروسي"، باستخدام أكثر من مليون شريط في ألوان العلم الوطني. ومنذ ذلك العام، أصبح هذا العمل أيضا تقليدا سنويا.

ويقوم المشاركون في حملة أخرى بعنوان "نوافذ روسيا" بتزيين زجاج واجهات المباني بالرسومات والصور الفوتوغرافية والنقوش المخصصة للبلد لمدينتهم أو بلدتهم أو قريتهم. ويجب أن يكون الديكور مرئيا من الشارع.

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وأيضا يقوم تلاميذ المدارس بتصوير مقاطع فيديو في المكان أو التحدث عن أماكن مثيرة للاهتمام في البلاد أو قراءة قصائد الشعر.

تكريم في الكرملين

في "يوم روسيا"، يستضيف قصر الكرملين الكبير حفل توزيع الأوسمة والميداليات الذهبية "بطل العمل في روسيا" وجوائز الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن، إزاء الإنجازات البارزة في الأنشطة الإنسانية وحقوق الإنسان والأعمال الخيرية.

في عام 2023، في "يوم روسيا"، تم تنظيم 3.3 ألف فعالية في جميع أنحاء البلاد. وشارك أكثر من 2.3 مليون شخص في الحفلات الموسيقية والمهرجانات والمناسبات العامة.

المصدر: نوفوستي

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