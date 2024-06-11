ملك البحرين يهنئ بوتين

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني، مشيدا بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين.

كما أثنى ملك البحرين في برقيته على التطور والنمو الذي تشهده العلاقات في مختلف مسارات العمل والتنسيق المتبادل بينهما في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأعرب عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامة الرئيس الروسي بموفور الصحة والسعادة ولشعب روسيا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار

هذا وبعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة مماثلة إلى بويتن، وإلى نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين.

يذكر أن الثاني عشر من يونيو يوافق يوم إقرار المؤتمر الأول لنواب الشعب بروسيا الاتحادية إعلان السيادة الوطنية لروسيا عام 1990.

المصدر: RT