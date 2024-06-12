بوتين يكرم الفائزين بجوائز الدولة لعام 2023 تزامنا مع ذكرى "يوم روسيا"

كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفائزين بجوائز الدولة لعام 2023 في القصر الكبير بالكرملين، في احتفالية سنوية تقام بصورة تقليدية تزامنا مع مناسبة العيد الوطني للبلاد "يوم روسيا".

ويوم أمس وقع بوتين عدة مراسيم بشأن منح جوائز الدولة الروسية لمستحقيها.

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وفي مجال العلوم، تقدمت الأبحاث التي نالت الجوائز تلك المتعلقة بالطاقة النووية وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء.

وفي مجال الفن، ذهبت الجائزة للنصب التذكارية في ذكرى الحرب الوطنية العظمى وأعمال الترميم في متحف "تسارسكوي سيلو"، وفي مجال حقوق الإنسان ذهبت إلى قضايا دعم أسر الجنود المشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

كما ذهبت جوائز الإنجازات العلمية لرئيس "معهد كورشاتوف" ميخائيل كوفالتشوك، والمدير العلمي لمعهد أبحاث هندسة الطاقة، يفغيني أداموف، ومستشار مدير شركة "روساتوم" فلاديمير أسمولوف.

في حين حصل مغني الأوبرا إلدار عبد الرزاقوف على جائزة الدولة لمساهمته في تطوير الفن الموسيقي.

وذهبت الجائزة للنحات أندريه كوروبتسوف والمهندس المعماري قسطنطين فومين عن الآثار والنصب التذكارية المخصصة للأحداث الهامة في التاريخ الروسي.

بينما حصلت مديرة محمية متحف "تسارسكوي سيلو"، أولغا تاراتينوفا، ورئيس ورشة الكهرمان في "تسارسكوي سيلو"، بوريس إيغدالوف على جائزة لمساهمتهما في إحياء قصر ومتنزه "تسارسكوي سيلو".

وفي مجال حماية حقوق الإنسان، مُنحت الجائزة لرئيسة منظمة "لجنة أسر جنود الوطن"، يوليا بيليكوفا. ومنحت الجائزة في مجال العمل الخيري للمدير التنفيذي لمنظمة "قرى الأطفال - SOS" نيكولاي سلابزانين.

المصدر: نوفوستي