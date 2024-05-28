السفير الروسي.. واشنطن تواصل بوقاحة محاولاتها التقليل من دورنا الحاسم في النصر على النازية

أشار السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إلى مواصلة واشنطن وبكل وقاحة محاولاتها التقليل من دور الاتحاد السوفيتي الحاسم في النصر على النازية وحلفائها بالحرب العالمية الثانية.

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وقال أنطونوف: "تواصل السلطات الأمريكية محاولاتها التقليل من الدور الحاسم الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في هزيمة النازيين، أو حتى الطعن والتشكيك في هذا النصر. لم يتحمل أي بلد في العالم أكثر مما تحملناه في الحرب ضد ألمانيا النازية وحلفائها. قاتلت كل أوروبا تقريبا ضد الجيش الأحمر على جبهات الحرب الوطنية العظمى".

وأشار إلى أن تصريحات الساسة الأمريكيين "مشوهة بما يتناسب مع احتياجات اليوم"، متوعدا بأن روسيا ستواصل محاربة هذه الظاهرة ولن تسمح بتشويه التاريخ... "دعونا لا ننسى أن شعبنا ضحى بـ27 مليون شخص" لتحقيق النصر.

وفي وقت سابق زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "الجنود الأمريكيين أنقذوا العالم وحرروا أوروبا في الحرب العالمية الثانية"، دون ذكر دور الاتحاد السوفيتي في هزيمة النازية.

كما قال أنه في فترات مختلفة من التاريخ الأمريكي "دافع الجنود الأمريكيون عن الاستقلال وحافظوا على الاتحاد وهزموا النازية وأنشأوا تحالفات قوية".

من جهتها قالت وزارة الخارجية الروسية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحرف التاريخ من خلال تجاهله دور الاتحاد السوفيتي والحلفاء الآخرين في الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.

المصدر: نوفوستي