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موسكو: بايدن يحرف التاريخ من خلال عدم ذكره دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية

أخبار روسيا

موسكو: بايدن يحرف التاريخ من خلال عدم ذكره دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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قالت الخارجية الروسية إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحرف التاريخ من خلال عدم ذكره دور الاتحاد السوفيتي والحلفاء الآخرين في الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وجاء في منشور للخارجية الروسية على "تلغرام"، يوم الثلاثاء، أن "رؤساء الولايات المتحدة المعاصرين يعانون جميعا تقريبا من متلازمة تحريف التاريخ".

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وأضافت الخارجية أن "الادعاء الأمريكي بالدور الاستثنائي اليوم هو خيانة لماضي الولايات المتحدة ذاتها التي حاربت الفاشية"، مشيرا إلى أن الرؤساء الأمريكيين الذين شاركوا شخصيا في الحرب العالمية الثانية "ما كانوا سيسمحون لأنفسهم بالصمت عن المساهمة الحاسمة للاتحاد السوفيتي في دحر الرايخ الثالث".

وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو على استعداد للحفاظ على ذكرى انتصار الحلفاء على النازية في عام 1945، حتى إن لم تقم واشنطن بذلك.

وجاء ذلك تعليقا على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقبرة أرلينغتون الوطنية بضواحي واشنطن، الذي تحدث فيه عن "الدور الاستثنائي" الأمريكي في الانتصار في الحرب العالمية الثانية، دون أن يذكر الاتحاد السوفيتي والحلفاء الآخرين.

المصدر: RT

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