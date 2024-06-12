 
مباشر

هدف غريب يقصي الهند ويؤهل الكويت إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2026 (فيديو)

الرياضة

هدف غريب يقصي الهند ويؤهل الكويت إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2026 (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xq4q

شهدت مباراة قطر والهند أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 تسجيل "العنابي" لهدف "مؤثر" ومثير للجدل.

وكانت الهند البادئة بالتسجيل عبر لاليانزوالا تشاتغتي في الدقيقة 37، قبل أن يرد "العنابي" في وقت متأخر من اللقاء بهدفين عبر يوسف أيمن (73) وأحمد الراوي (85) ليفوز بالمباراة بنتيجة 2-1.

وأظهر مقطع مصور متداول، لحظة تسجيل المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة 73، حيث بدا وكأن الكرة خرجت بكامل محيطها من الملعب ثم أعادها اللاعب يوسف أيمن وسجلها في شباك الهند، وقرر الحكم احتساب الهدف وسط احتجاج لاعبي منتخب الهند وطاقمه الفني.

ولم يكن بمقدور الحكم التأكد من عدم صحة الهدف لعدم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في المباراة.

وكان المنتخب الهندي بحاجة للفوز للتأهل لكنه تلقى هدفا ثانيا لتنتهي كل أحلامه المونديالية.

واستفاد المنتخب الكويتي من خسارة الهند ليحجز بطاقة العبور إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2026، بفوزه على أفغانستان بهدف دون رد.

ورفعت الكويت رصيدها إلى سبع نقاط في المجموعة الأولى لتصعد من المركز الأخير إلى الوصافة بفارق نقطتين عن أفغانستان الرابعة والهند الثالثة، مستفيدة من خسارة الأخيرة أمام مضيفتها قطر، الضامنة أصلا تأهلها والصدارة.

المصدر: RT + منصة "إكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا