هدف غريب يقصي الهند ويؤهل الكويت إلى الدور الحاسم لتصفيات مونديال 2026 (فيديو)

شهدت مباراة قطر والهند أمس الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 تسجيل "العنابي" لهدف "مؤثر" ومثير للجدل.

وكانت الهند البادئة بالتسجيل عبر لاليانزوالا تشاتغتي في الدقيقة 37، قبل أن يرد "العنابي" في وقت متأخر من اللقاء بهدفين عبر يوسف أيمن (73) وأحمد الراوي (85) ليفوز بالمباراة بنتيجة 2-1.

هدف قطر التعادل على الهند، الكرة خرجت من الملعب والحكم قرر احتساب الهدف لعدم تواجد تقنية الـVAR 😰!



pic.twitter.com/eCh9Rx3Vkr — عز (@MnbrIl) June 11, 2024

وأظهر مقطع مصور متداول، لحظة تسجيل المنتخب القطري هدف التعادل في الدقيقة 73، حيث بدا وكأن الكرة خرجت بكامل محيطها من الملعب ثم أعادها اللاعب يوسف أيمن وسجلها في شباك الهند، وقرر الحكم احتساب الهدف وسط احتجاج لاعبي منتخب الهند وطاقمه الفني.

ولم يكن بمقدور الحكم التأكد من عدم صحة الهدف لعدم اعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في المباراة.

هدف التعادل لمنتخب قطر على الهند وجدل كبير حول الهدفpic.twitter.com/BVUCrKYv7h — ماكس الهلالي (@hfc_x6) June 12, 2024

في مباراة قطر ضد الهند الكرة تجاوزت خط الآوت ، فهل احتسبها الحكم هدف لقطر 😨 !!

وكيف يكون ضمير ذلك اللاعب التي تحايل على الحكم @QFApic.twitter.com/BEiec4gYnl — أبوحميد الفزاري OMAN 🇴🇲 (@k_Alfazari) June 12, 2024

وكان المنتخب الهندي بحاجة للفوز للتأهل لكنه تلقى هدفا ثانيا لتنتهي كل أحلامه المونديالية.

واستفاد المنتخب الكويتي من خسارة الهند ليحجز بطاقة العبور إلى الدور الحاسم من تصفيات مونديال 2026، بفوزه على أفغانستان بهدف دون رد.

ورفعت الكويت رصيدها إلى سبع نقاط في المجموعة الأولى لتصعد من المركز الأخير إلى الوصافة بفارق نقطتين عن أفغانستان الرابعة والهند الثالثة، مستفيدة من خسارة الأخيرة أمام مضيفتها قطر، الضامنة أصلا تأهلها والصدارة.

المصدر: RT + منصة "إكس"