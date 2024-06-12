الخارجية الروسية تكشف ما قاله سفير النمسا عند استدعائه حول الادعاءات ضد الصحفيين الروس

كشفت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه قبل أسبوعين من طرد مراسل "تاس" إيفان بوبوف من النمسا جرى استدعاء سفير فيينا بموسكو لاستيضاح بعض ادعاءات بلاده ضد الصحفيين الروس.

وقالت زاخاروفا في تصريح لراديو "سبوتنيك": "تم استدعاء سفير النمسا لدى روسيا، فيرنر ألمهوفر.. إلى وزارة الخارجية الروسية لتوضيح ادعاءات فيينا ضد الصحفيين الروس".

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وأكدت زاخاروفا أنه حينها "لم يقل أي شيء".

وقالت: "تم عقد اجتماع لحوالي الساعة مع السفير النمساوي، وحاولنا خلاله بداية فهم حقيقة الادعاءات التي كان الجانب النمساوي بصددها وحول تلك المسألة والتي كانت سببا في استدعائه إلى الخارجية الروسية، وحاولنا فهم طبيعة الادعاءات بحوزة الجانب النمساوي إزاء الصحفيين الروس".

وأضافت زاخاروفا: "لم يتم إخبارنا بأي شيء".. "أي أنه تمت تلاوة نوع من الصياغة بأنه من خلال بعض الإدارات، والشؤون الداخلية، وشيء من هذا القبيل، هناك بعض الصياغات التي يمكن تنسيقها وربطها مع بعضها البعض وما إلى ذلك".

وقبل يومين، أعلنت الخارجية الروسية سحب اعتماد صحفي من قناة "ORF" النمساوية في موسكو، ردا على إجراءات فيينا غير الودية ضد مراسل وكالة "تاس" لديها الصحفي الروسي إيفان بوبوف.

المصدر: راديو سبوتنيك + تاس