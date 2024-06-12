ضجة في مصر بسبب "تسريب" أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. والسلطات توضح (صور)

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، حقيقة تسريب أسئلة امتحاني الاقتصاد والإحصاء قبل توزيعهما بلجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

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ونفى مصدر لـ"القاهرة 24" ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تسريب الامتحانات، التي من المقرر أن يؤديها الطلاب اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ9 صباحا، قائلا: "كل الصور المتداولة نصب على الطلاب وأولياء الأمور".

وفي وقت سابق، تداولت مجموعة "شاومينج" الشهيرة للغش الإلكتروني، عددا من الصور زعم أنها خاصة بامتحان الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، والذي يؤديه الطلاب الآن داخل اللجان في كافة أنحاء الجمهورية، وسط إجراءات مشددة لمحاربة الغش.

ويشرف مديرو مديريات التربية والتعليم منذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم، على عملية نقل صناديق أوراق أسئلة الاقتصاد والاحصاء إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويتم نقل صناديق أوراق الأسئلة من مراكز توزيعها إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 وسط حراسة أمنية مشددة.

المصدر: القاهرة 24