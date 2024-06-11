الجزائر.. سجن طالب بكالوريا غش في امتحان التربية الإسلامية

قضت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر، بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية لطالب حر لامتحانات البكالوريا، بعد ضبطه في حالة غش.

وكان المتهم يستعمل هاتفا نقالا يحتوي على دروس خاصة بمادة التربية الإسلامية، على مستوى دورة المياه، بمركز للامتحان في باب الزوار.

ويوم الأحد، ضبطت مترشحة حرة أخرى، وهي تتلقى الإجابات الخاصة بامتحان اللغة العربية من طرف أحد الأشخاص، عبر سماعات هاتف نقال. وسلطت محكمة حسين الداي على هذه المتهمة عقوبة عامين حبسا نافذا، مع غرامة مالية.

وفي الجلفة، أصدرت محكمة حاسي بحبح، حكما بالحبس عاما نافذا مع غرامة مالية ضد متهم بنشر وتسريب أجوبة امتحان البكالوريا باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

كما أدانت محكمة بجاية مترشحة حرة لامتحان البكالوريا وشقيقتها بعام حبسا نافذا وغرامة نافذة لكليهما، بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات.

المصدر: الشروق