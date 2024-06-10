الجزائر.. الحبس مدة عام وغرامة مالية كبيرة بحق طالبة وشقيقتها بتهمة الغش في امتحان الباكالوريا

قضت محكمة بجاية الاثنين بالحبس مدة عام وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دينار جزائري على طالبة بكالوريا وشقيقتها بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي.

إقرأ المزيد

وأعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية، في بيان له أنه في إطار معالجة قضايا المساس بنزاهة الامتحانات، تمت متابعة مترشحة حرة كانت في تواصل مع شقيقتها عبر هاتف نقال عن طريق إجراء المثول الفوري بتهمة تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي بواسطة وسيلة اتصال عن بعد.

وبعد المحاكمة صدر حكم قضى بإدانتهما وعقابهما بعام حبسا نافذا و50.000 دينار جزائري غرامة نافذة.

المصدر:وكالات